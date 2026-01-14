Кола се заби в стълб до Съдебната палата в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор се е блъснал в стълб близо до Съдебната палата в София. Това става ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

За момента не е ясно дали има пострадали.