Кола се заби в стълб до Съдебната палата в София

СНИМКА: Фейсбук/Велизар Чакалов

Шофьор се е блъснал в стълб близо до Съдебната палата в София. Това става ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София". 

За момента не е ясно дали има пострадали.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Фейсбук/Велизар Чакалов

