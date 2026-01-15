ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

СОС изслушва Васил Терзиев за кризата с боклука

Васил Терзиев Снимка: Столична община

На днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъде изслушан кметът Васил Терзиев по темата за кризата с боклука. Въпреки обещанията, че ситуацията се нормализира, сигналите за преливащи кофи не спират.

Кметът на София ще предостави информация относно текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община.

Васил Терзиев ще разясни също какви са действащите договори с фирмите по почистването.

Столичният кмет ще представи и плана за действие за преодоляване на възникналата ситуация, съобщава БНТ.

Васил Терзиев Снимка: Столична община

