На 87 и 83 години са хората, пострадали при пожар снощи в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Пожарникарите са действали откъм страната на многоетажния паркинг в район "Западен" до блок "Корона".

На 87 и 83 години са мъжът и жената, евакуирани през терасата на жилището си в пловдивския район "Западен" заради пожар снощи. Те са транспортирани в болница обгазени и с изгаряния, съобщават от главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". В добро общо състояние са.

Огънят е избухнал в 19,08 часа на 14 януари в апартамента им на втория етаж в блок в комплекс "Корона". Пожарникарите са извели дете и жена от съседен апартамент. Другите живеещи в жилищната сграда са се евакуирали сами.

