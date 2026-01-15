ГЕРБ внесе закон за закриване на Комисията за противодействие на корупцията

Шефката на правната комисия Анна Александрова е първата, подписала законопроекта.

Петима депутати от ГЕРБ са внесли днес в парламента законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Предвижда се комисията, която през годините на съществуването си беше съпътствана основно от скандали, да бъде разформирована чрез промени в Закона за Сметната палата. Част от правомощията ѝ ще бъдат прехвърлени именно към Сметната палата – включително воденето на регистъра за имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, и контрола върху конфликта на интереси, а дейностите по противодействие на корупцията ще преминат към ГДБОП, съобщава " Сега".

През юли лидерът на ДПС Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, също внесе законопроект за закриване на КПК. За разлика от предложението на ГЕРБ, той предвижда функциите на комисията да бъдат разпределени между ДАНС и Сметната палата.

Според проекта на ГЕРБ служителите на КПК са уредени с работа в Сметната палата или с най-високи длъжности в ГДБОП.

Мотивите към законопроекта, събрани в 2 страници, припомнят, че със създаването си в края на 2023 г. КПК е получила всички правомощия за оперативно-издирвателна дейност, включително използване на специални разузнавателни средства, както и дейност по разкриване и разследване на корупционни престъпления.

Обаче съществуването на КПК не донесло добавена стойност с борбата с корупцията във висшите етажи на властта. Господар на разследването е прокуратурата. И затова както и да бъде създадена една структура за разследване и разкриване на престъпна дейност, то тя винаги е зависима във функционален план от прокуратурата, се казва в мотивите. "Затова не се и постигнаха целите, които се поставиха при създаването на КПК, а именно независимо разкриване на корупция по високите етажи", обобщават вносителите и правят заключение, че комисията трябва да бъде закрита и да се върнем към "стари и доказано действащи механизми".

Така, делата за корупция по високите етажи на властта се връщат в ГДБОП и следствието.

В мотивите се казва още, че борбата с корупцията не е принципно различна от борбата срещу всяка форма на престъпно поведение и затова не бива да се извежда пред скоби и да се създават "специални" структури със "специални" правомощия и "специални" служители. "Подобна практика създава в обществото впечатление за създаване на "специално" отношение към този вид престъпления и техните извършители, но това впечатление не е в положителна посока, а тъкмо обратното. Обществото възприема този подход по-скоро като прикриващ и облагодетелстващ извършителите на тези деяния, а не като по-суров, по-ефективен или по-справедлив", пишат депутатите.

С влизането в сила на промените КПК трябва да предаде на ДАНС всички архивни оперативни дела. Останалите бази данни в КПК, съдържащи информацията относно тези дела, се унищожават незабавно. Действащите дела на оперативен отчет пък се прехвърлят към ГДБОП. Тези оперативни дела са много важни, защото по тях текат СРС-та и там е работата с информаторите.

Висящите пред КПК разследвания се връщат на наблюдаващите прокурори.