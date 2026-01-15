Борислав Цеков: Ако Радев назначи Гюров за премиер, ще има конфликт за легитимността на кабинета

Формално юридически няма пречки Андрей Гюров да бъде назначен за служебен премиер. Това каза по Би Ти Ви Борислав Цеков, доктор по конституционно право. Пречките са свързани с оспорения му професионален интегритет - за това, че той реално и фактически не е изпълнявал функциите на подуправител (на БНБ - б.р.), защото се е сметнало, че не отговаря на изискванията. И се изведнъж президентът да реши да му повери управлението на държавата - това е уязвимо решение и ще предизвика сериозен политически конфликт, включително за легитимността на служебния кабинет, предупреди той.

Според него президентът не би следвало да си позволява да дава указания на Народното събрание какви закони да приема. И обратното - парламента не би трябвало да си позволява да дава указания каква политика и какви изказвания да прави.

По думите му предстои в 7-дневен срок да се връчи мандат на някоя от следващите парламентарни групи. След което в един разумен срок би следвало да се изпълни или да се върне като неизпълнен проучвателния мандат.

Ако групата, която поема мандата, заяви, че няма да го изпълни, или пък е ясно, че няма необходимата парламентарна подкрепа за правителство, значи целта на процедурата е неизпълнима. Тоест всяко протакване и държане на мандата на инат, без съгласието на останалите в партии, е недопустимо, обясни Цеков.

Идеята, че пак в 12 без 5 пак ще правим радикални промени в Изборния кодекс, не е легитимна идея. Неслучайно Венецианската комисия критикува изключително лоша практика. Избори се пазят с наблюдение, с активни граждански организации, със застъпници, каза още той