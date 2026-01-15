Доц. Наталия Киселова: Към момента не сме готови да въведем сканиращи устройства

Предложението да се вадят от избирателните списъци хора, които не са гласували в предишни избори, било към началото на 51-ото НС, БСП-ОЛ щели да го оттеглят

Предложението да се вадят хора от избирателните списъци, които не са гласували на последните избори, и ако искат да гласуват, да правят регистрация, било към началото на 51-ото НС. Това стана ясно от думите на доц. Наталия Киселова, депутат от БСП-ОЛ по Нова тв по повод идеята.

"Към момента не е коректно да го поддържаме, най-малкото, защото има кратък срок. Когато изборите чукат на вратата, не бива да се създава суматоха. Да се казва, че БСП-ОЛ иска изваждане на хората от избирателните списъци, не е коректно", добави доц. Киселова. Тя обясни, че предложението ще се оттегли. И добави, че не се пазят избирателни списъци години назад, а само за последните избори.

"Проблеми има повече с машинния вот", каза още тя. Това станало ясно при гласуването за кмет на София през 2023 г. Като преподавател Киселова "колекционирала" различни варианти, при които може да има манипулации.

"Промените в изборното законодателство трябва да повишават доверието. Към момента не сме готови да въведем сканиращи устройства", каза още Киселова.

По думите й повече от хората гласуват на хартия отколкото на машина. "Каквато и промяна да се направи, всички парламентарни групи трябва да са обединени около нея", категорична е тя.