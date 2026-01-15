Почина 200-килограмовият мъж, който беше приет по спешност в „Пирогов“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина 200-килограмовият пациент, който беше приет в "Пирогов", съобщават от болницата.

52-годишният мъж почина постъпи по спешност в събота през пироговската противошокова зала с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

Състоянието му наложи екипи от няколко структури да обединят усилия. Въпреки това, пациентът почина.

В световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект.