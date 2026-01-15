Почина 200-килограмовият мъж, който беше приет по спешност в „Пирогов“

Почина 200-килограмовият пациент, който беше приет в "Пирогов", съобщават от болницата.
52-годишният мъж почина постъпи по спешност в събота през пироговската противошокова зала с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.
Състоянието му наложи екипи от няколко структури да обединят усилия. Въпреки това, пациентът почина.
В световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект.