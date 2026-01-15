ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ангел Илиев от котленското село Градец е образователен медиатор за 2025 г.

Ваньо Стоилов

Отличието на Ангел Илиев бе връчено от министъра на образованието в оставка Красимир Вълчев. Снимка: Община Котел

 Ангел Илиев от Основно училище „Капитан Петър Пармаков" в село Градец, община Котел, бе отличен в конкурса "Медиатор на годината". Това съобщиха от общината. Илиев е дългогодишен образователен медиатор, работещ активно с деца и родители и допринасящ за по-добрата връзка между училището, семейството и общността.

Отличията бяха връчени от министъра на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев по време на официална церемония в МОН, организирана от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе". В категория „Жени" призът бе присъден на Фатме Хюсеинова от СУ „Трайко Симеонов" – Шумен.

В рамките на събитията посветени на Василица, учениците от училището в Градец за пореден път показаха своята активна роля в съхраняването на ромската култура и традиции. Утвърдили се като посланици на ромските ценности и тази година учениците, водени от директора си Силвия Ненова, гостуваха в Българската национална телевизия, която отвори вратите си за тях. По време на посещението те разгледаха студиото, от което се излъчват новините на националната медия и сурвакаха журналистите Аделина Радева и Даниел Михайлов.

По повод празника Василица кметът на община Котел Коста Каранашев  поздрави ромската общност чрез публикация в личната си страница в социалната мрежа, като подчерта, че „гордостта от ромския етнос и доброто етническо разбирателство в общината са пример за цяла България", и открои значението на единството и взаимното уважение.

