Пожарите, ликвидирани в България през изминалото денонощие, са 71

Противопожарните служби в страната са реагирали на 111 сигнала за произшествия и са ликвидирали 71 пожара през изминалото денонощие. Пострадали са четирима човека, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в информация, актуална към 6:00 ч.

С материални щети са 29 от пожарите – 16 в жилищни сгради, два в спомагателни постройки, 11 в транспортни средства. Без материални щети са 42 от пожарите, от тях един е в сухи треви, горска постеля и храсти, 27 – в отпадъци, 13 – в готварски уреди и комини и един друг.

Сред произшествията в страната е пожар в гараж в град Берковица, при който е пострадал мъж на 28 години, приет в лечебно заведение с изгряния по крайниците. Пожарът е ликвидиран от екипи на Районна служба (РС) ПБЗН-Берковица и РСПБЗН-Монтана. Служители на РСПБЗН-Бургас са ликвидирали пожар в кухня в апартамент в града. Мъж на 49 години е транспортиран в болница, след като е бил обгазен и с изгаряния по лицето. Пострадали, но в добро общо състояние, са мъж на 87 години и жена на 83 години, след като в апартамента им възниква пожар, ликвидиран от 15 служители на Районна дирекция ПБЗН-Пловдив. Евакуирани са дете и жена от съседен апартамент.

Звената на ПБЗН са извършили и 34 спасителни дейности и помощни операции – три при катастрофи, една при промишлена авария в електропреносната мрежа, 27 за оказване на техническа помощ, три при оказване на помощ на пострадали гражданин и др.

Към екипите на ПБЗН са подадени и шест лъжливи повиквания.