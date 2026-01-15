При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек

Един човек е загинал, а 10 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали са 11.

В София са регистрирани 29 леки катастрофи и две тежки, при които има двама ранени.

От началото на месеца са станали 159 катастрофи със 17 загинали и 192-ма ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 159, загиналите са 17, а ранените 192-ма. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с четири повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.