Божидар Божанов: Нека този, който твърди, че машините могат да се манипулират, да покаже как

Протестът постигна много, а вчера постигна това да се отложи заседанието на правната комисия. И вчера пак много хора изпълниха площада и казаха, че искат машинно гласуване. Искаме да има чисти избори. Това коментира по Нова тв съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

По повод евентуален проект на държавния глава той заяви следното: Президентът още е президент, ако слезе на политическия терен, ще видим какво представлява партията на Румен Радев. Разбира се, всеки, който се яви на избори с отделна листа, е наш конкурент. Отсега не мога да кажа какво би представлявала партия на президента. Говорейки в ролята на политик, нашата цел е да покажем на избирателите какво сме ние.

По въпроса за закриването на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) уточни, че имало два законопроекта. Единият бил на Делян Пеевски, а другият бил техен "В проекта на Пеевски "бухалките" се преместват в ДАНС, а в нашия - хората се освобождават и се преназначават след тест за интегритет". На въпрос кой ще го прави добави, че можело да бъде направен от западни партньори - Европол и т.н.

По отношение на идеята на ПП-ДБ Народното събрание да задължи ВСС да избере друг вместо и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов каза, че щели да видят какво ще се случи на следващото заседание на правната комисия.

За изборите Божанов коментира така: "Винаги грешката е при човека, машината има флашка, и когато се преброи, и провери, се вижда, че хората са броили грешно". И добави: "Достъп до кода имат всички партии, това, което може да се види от него, е как е програмирана машината".

"Онзи ден предложихме на ЦИК да направи публично тестване и който твърди, че машините може да се манипулират, да покаже, как е възможно да се случи".

"Точно благодарение на машините става ясно, че във Венецуела Мадуро губи изборите, а тяхната ЦИК е подменила резултати", каза Божанов. Той добави, че са предложили стопроцентово контролно преброяване.

Изборите в София всъщност отново показаха, че има проблеми при броенето от хората, това показа и решението на Конституционния съд, а не, че проблемът е в машините, добави Божанов.