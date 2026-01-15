Нидал Алгафари: Експертен кабинет на БСП е единственият малък шанс да се направи правителство

Големите манипулации, за които ПП-ДБ говорят, това е корпоративният вот - племенният, фамилният. Това няма да се промени от машините или хартията, когато ти се налага заради някакъв голям бизнесмен, който ти закарва 1000 или 2000 души и ги кара да гласуват по един определен начин, дали ще бъде с машини, дали ще бъде с хартия, дали ще хвърлят боб, дали ще бъде с топчета. Както и да го направят - корпоративен вот ще има. Това каза по Би Ти Ви пиар експертът Нидал Алгафари.

Според политическият анализатор Слави Василев корпоративният и контролираният вот са елемент от цялата картина. Ние коментираме технологията, а тя казва едно - че на база практика в България машинният вот е този, който е позволил и на ГЕРБ да спечели избори, и на ИТН. Тоест, че не е владение на едни хора, а най-добре администрира и възпроизвежда реалния вот на хората, каза още Василев. И ако си за демокрацията, не може да имаш друга гледна точка освен тази, допълни той.

Експертно правителство с БСП е единственият малък шанс да се направи правителство в това Народно събрание, посочи още Алгафари. Много малък шанс, но е възможно да се случи, ако се мисли държавнически. Другият вариант е да се влезе в спирала от избори, не че това е нещо лошо, каза още той.

Ако Радев реши да прави проект, той ще има негов собствен облик, обясни Слави Василев.