Студентските кредити вече с максимална лихва 3%

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Над 48 часа Асеновград без вода. ВиК: Аварията е отстранена, поетапно чешмите ще текнат (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Новопостроената къща в Асеновград, под която минава водопровода. Снимки: Елена Кръстанова, ФБ

Търсим вариант с общината да изместим този довеждащ водопровод от частния имот, обяви Йордан Чемишев от водното дружество

Аварията, която повече от 48 часа остави голяма част от Асеновград без вода, тази нощ е отстранена. Все още обаче доста от хората в града нямат питейна течност.

"Поетапно се пускат помпите, до няколко часа ще текнат чешмите", заяви пред bTV Йордан Чемишев от ВиК–Пловдив.

Липсата на вода опъна до краен предел нервите на асеновградчани, недоволството е огромно. "Дойде ли?", "Изкъпахте ли се?", "Какво е това безобразие трето денонощие да няма вода", гласят част от реакциите на местните жители.

Според Чемишев гръмналият водопровод е стар на близо 70 години.

Парадоксът обаче е, че върху него има новопостроена къща и това забави изключително отстраняването на повредата. Според специалисти, когато се издава разрешение за строеж, местните власти най–напред се допитват до ВиК, за да разберат има ли в съответния имот преминаващи водоснабдителни тръби.

Оказва се, че водното дружеството е съгласувало въпросния проект. По този повод община Асеновград обяви, че ще сезира прокуратурата. Дали ще бъде открит виновен и подведен под отговорност, предстои да се види. Асеновградчани обаче смятат, че случаят ще се потули, както много други.

"Ще търсим вариант да преместим въпросната тръба от частния терен, обърнали сме се за съдействие към община Асеновград. Това е довеждащ водопровод и минава под имотите на хората", обясни Чемишев.

Гръмналият водопровод се намира в частен имот в Асеновград.
