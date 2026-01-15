Девет снегорина са били на терен през изминалата нощ в област Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо девет снегопочистващи машини са били на терен през изминалата нощ на територията на област Стара Загора. Това съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОУП).

Към момента на двата старопланински прохода в областта Шипка и Хаинбоаз пътните настилки са частично заледени и обработени. На терен са два снегорина на Шипка и един - на Хаинбоаз. Няма данни за закъсали автомобили или паднали дървета.

Частично заледени пътни участъци, които са обработени, е имало в подбалканските общини Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Гурково.

Пътните настилки на автомагистралите „Тракия" и „Марица" са сухи.

Видимостта навсякъде е добра, а времето на места е облачно. Температурите са от минус 4° до 3°.

От ОУП призоваха за отговорно шофиране при зимни условия.