Девет снегорина са били на терен през изминалата нощ в област Стара Загора

Общо девет снегопочистващи машини са били на терен през изминалата нощ на територията на област Стара Загора. Това съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОУП).
Към момента на двата старопланински прохода в областта Шипка и Хаинбоаз пътните настилки са частично заледени и обработени. На терен са два снегорина на Шипка и един - на Хаинбоаз. Няма данни за закъсали автомобили или паднали дървета.
Частично заледени пътни участъци, които са обработени, е имало в подбалканските общини Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Гурково.
Пътните настилки на автомагистралите „Тракия" и „Марица" са сухи.
Видимостта навсякъде е добра, а времето на места е облачно. Температурите са от минус 4° до 3°.
От ОУП призоваха за отговорно шофиране при зимни условия.