Студентските кредити вече с максимална лихва 3%

Девет снегорина са били на терен през изминалата нощ в област Стара Загора

Снегопочистващи машини. Снимка АПИ

Общо девет снегопочистващи машини са били на терен през изминалата нощ на територията на област Стара Загора. Това съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОУП).

Към момента на двата старопланински прохода в областта Шипка и Хаинбоаз пътните настилки са частично заледени и обработени. На терен са два снегорина на Шипка и един - на Хаинбоаз. Няма данни за закъсали автомобили или паднали дървета.

Частично заледени пътни участъци, които са обработени, е имало в подбалканските общини Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Гурково.

Пътните настилки на автомагистралите „Тракия" и „Марица" са сухи.

Видимостта навсякъде е добра, а времето на места е облачно. Температурите са от минус 4° до 3°.

От ОУП призоваха за отговорно шофиране при зимни условия.

