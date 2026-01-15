Студентските кредити вече с максимална лихва от 3%

Студентските и докторантските кредити вече ще са с максимална лихва от 3%. Това решиха да първо четене депутатите в Народното събрание. Сега максимумът е 7% и няма голям интерес към тях. Причината е, че стандартно потребителските кредити са с лихва 3-5%.

Вносителят на проекта Габриел Вълков от БСП обясни, че това би струвало на държавата около 100 хил. лв. годишно. Според него банките у нас имат към 4 млрд. лева печалба годишно, така че не би трябвало да е проблем за тях.

Прие се още държавата да погасява кредитите на двамата родители, ако са студенти или докторанти с родено раждане или напълно осиновено второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период. Досега това се полагаше само на единия родител. Вносителят на проекта Габриел Вълков от БСП Снимка: Велислав Николов

Проф. Андрей Чорбанов похвали мярката и обясни, че това е добра стъпка за подкрепа на студентите. Предложението мина със 187 гласа "за", само "Величие" се въздържаха. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ги нападна защо не искат да подкрепят българските студенти, а от там обясниха, че проектът представлява намеса в пазарната икономика, иначе подкрепят младите. Все пак проектът мина и на второ четене единодушно със 176 гласа "за", понеже "Величие" не гласуваха.