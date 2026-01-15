ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И след приемането на еврото акция "Жълти стотинки" помага за каузи в помощ на деца

2908
Банкноти евро. СНИМКА: Pixabay

След приемането на еврото жълтите стотинки излизат от обращение, но не губят своята стойност. Акция "Жълти стотинки" събира монетите в цялата страна, за да бъдат дарени за кауза в помощ на деца, предава Би Ти Ви. 

Инициативата не е нова - тя тече 19 г., а за тези години са събрани близо 1 млн. лв, които са дарени за 23 болници в 20 града в страната. Всяка година инициативата избира благотворителната си кауза, която винаги е насочена към детските болнични заведения.

Има голям ръст на монетите, които получават след приемането на еврото. До средата януари имаме голям ръст на даването на стотинки, защото хората искат да се освободят. Над 150 хил. лева са събрани през годината, разказва пред Би Ти Ви председателят на инициативата Жана Иванова.

Банкноти евро. СНИМКА: Pixabay
