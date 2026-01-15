Осъденият за убийството на родителите си полицай от Пловдив иска 30 000 лв. за страдания в килията

Шкаф паднал и го ударил, заради ремонт на килиите шум го докарвал до лудост

Излежаващият доживотна присъда за убийството на родителите си бивш полицай от Пловдив Венцеслав Караджов заведе дело срещу главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и поиска 30 000 лв. за преживените страдания в килията. Караджов влезе в затвора на 18 май 2024 г., а през август с. г. там започна ремонт. Около 200 осъдени били преместени в други помещения, но Караджов и другите с доживотни присъди останали в изолатора.

Според него къртенето продължавало 20 часа в денонощието, а той бил заключен в килия с размери 2 на 4 метра. Шумът от работата на машините бил нетърпим, тръбите за парно били рязани с ъглошлайф, пробивали дупки и той не можел да чува телевизора и дори собствения си глас, което го довеждало до лудост. А на 16 юни 2025-а метален шкаф паднал върху него и за малко за премаже краката му. При ремонта шпилките, които държали шкафа, били прерязани и така се стигнало до инцидента, което накарало Караджов да се страхува за живота си.

Исковата му молба е разгледана от Административния съд в Пловдив и решението е, че му се полага обезщетение, но само от 1000 лв. - 511,29 евро. Караджов има правото на нова жалба - пред тричленен състав на същия съд.