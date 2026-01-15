Клиенти се сбиха на автомивка във Велико Търново, единият в болница с комоцио

Полицията във Велико Търново разследват случай на причиняване на телесна повреда. Вчера около 16,30 ч. в полицията е получен сигнал за сбиване на автомивка в областния град. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че на автомивка на самообслужване е възникнала разпра между двама клиенти – на 56 г. от с. Присово, известен на полицията и осъждан и на 23 г. от В. Търново, известен на полицията. Разпрата между двамата е прераснала в сбиване. По-възрастният мъж е настанен с комоцио във великотърновската болница. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.