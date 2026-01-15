Свалиха до 50 евроцента цената на билета в градския транспорт на Пловдив

Така няма да има проблеми с връщането на ресто

Цената на билета в градския транспорт на Пловдив става 50 евроцента от 1 февруари т. г. Това решиха общинските съветници с пълно единодушие - "за" гласуваха всичките 45-има присъстващи в залата.

Билетът струва 1 лев от години и след въвеждането на новата валута пътниците дължат 0,51 евро. Докато в обращение е и левът, хората масово се разплащат с български пари, но след 1 февруари цената от 0,51 евро сериозно би затруднила връщането на ресто. Затова и основният превозвач по градските линии Петко Ангелов предложи поевтиняването на билета до кръгла сума. Промяната беше внесена в Общинския съвет от кмета Костадин Димитров.