ДБ: ЦИК е експериментирала с броящи сканиращи машини - правят грешки

ЦИК е експериментирала със сканиращи броящи машини, каквито сега мнозинството в парламента иска да въведе в Изборния кодекс, и е установила, че с тях има проблем - или се нарушава тайната на вота, или се отчитат повече недействителни бюлетини. Това разказа в парламента съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

"Оптичните скенери не могат да бъдат въведени правилно, качествено и ефективно до изборите. Дори да бъдат въведени, те позволяват изборни измами, които сме свикнали да изнасяме даже до други измами - в Северна Македония и Сърбия те наричат тази индийска нишка "български влак". Вторият печат отпада заради тези скенери, тъй като бюлетините не могат да се прегъват. ЦИК е правила експеримент през 2016 г. и се установява, че ако има прегъване на бюлетината, което е задължително за тайната на вота, машината отчита недействителни бюлетини. Всъщност машината отчита повече недействителни бюлетини отколкото реално има. Има много практически проблеми с тези машини, те позволяват корупционни практики", каза Божанов.

Зад тези нови машини са ГЕРБ, БСП, ИТН, ДПС и АПС. Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов директно заяви - или се купуват новите устройства за следващите избори, или въобще да не се пипа сега Изборния кодекс. Става въпрос за устройства, които да броят бюлетините, т.е. гласуването да е на хартия, но да не броят хора. ПП-ДБ, "Възраждане" и МЕЧ искат изцяло машинно гласуване.

Божанов коментира и внесения вчера законопроект на ГЕРБ за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Според проекта на ГЕРБ част от функциите ѝ отиват към Сметната палата - регистърът на имуществото на висшите държавници и конфликта на интереси, а противодействието на корупцията се прехвърля на ГДБОП. През лятото подобен проект внесоха и ДПС, само че разделяха задачите на КПК между Сметната палата и ДАНС.

"Той е концептуално сгрешен. Конфликтът на интереси да бъде в Сметната палата противоречи на всички европейски и международни правила. Няма как в последния момент те да преписват закона на Пеевски и да казват да закрием КПК. Трябва да подпишат искането на оставката на (б.а - шефа на КПК) Антон Славчев", каза Божанов за предложението на ГЕРБ.

Самите ДБ също имали проект за преформатиране на КПК, който предвижда по-малка комисия, която да се занимава с конфликт на интереси, имуществени декларации и превенция на корупцията като аналитична дейност. Разследващите функции да преминат към следствието, а оперативните дела, които ГЕРБ прехвърля към ГДБОП, да са към друга комисия, която да установява има ли компромати, или материали, които да се използват за наказателно преследване. Новата комисия ще се попълва на квоти - на президента, на съдебната власт и на парламента.