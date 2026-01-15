Обвиниха осъждан, заплашил приятелката си, че ще й отреже гърлото със счупен буркан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж, заканил се с убийство на жена и й нанесъл телесна повреда.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 13.01.2026 г. около 19,00 часа в село Лозен обвиняемият Г.Х. ударил в областта на дясната скула жената, с която живее във фактическо съпружеско съжителство и хвърлил стол по нея. По този начин й нанесъл телесна повреда. Г.М. се заканил и с убийство спрямо жената - докато държал в ръка дъното на празен счупен буркан, заявил, че ще й отреже гърлото. Деянията са извършени в условията на домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

В миналото Г.Х. е осъждан, но е реабилитиран. Предвид възможността да извърши друго престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.