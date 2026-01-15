940 жени и деца, пострадали от домашно насилие, са получили помощ в кризисния център в Стара Загора

Близо 940 жени и деца, пострадали от домашно насилие, са получили подкрепа от кризисния център "Самарянска къща" в Стара Загора, съобщи за БТА Мария Данева, координатор „Публични инициативи" и Самарянска доброволческа служба. Тя уточни, че услугата е открита през 2004 година и навършва 22 години. „При нас те идват, доведени до състояние на физическа болка, безсилие, стрес, страх, емоционални и психични проблеми, несигурност, гняв, неверие. Често това е причинено от най-близките им хора - партньори, съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти, съжители", обясни тя.

Кризисен център "Самарянска къща" е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги. Основната му цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на жени и деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него се предоставят предимно услуги с настаняване за срок до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите се осигурява защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.

Всички услуги, предоставяни в кризисния център, са обхванати в две основни направления на работа: кризисна интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и последваща психо-социална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на предоставените им услуги. Към кризисен център "Самарянска къща" функционират още "Кризисно настаняване", "Приемна за подкрепа" и "Консултативни линии".

През изминалите години сдружение „Самаряни" е осъществило 23 проекта.

БТА припомня, че по повод 25 ноември - Международния ден за елиминиране на насилието над жени, в Стара Загора се състоя шествие под надслов „Нито една жена или момиче не трябва да живее в страх". Събитието беше част от световната кампания „Оцвети света в оранжево: Сложи край на насилието над жени и момичета", координирана от „ООН - Жени". Организатори бяха „Инър Уийл клуб Стара Загора", „Инър Уийл клуб Стара Загора – Берое", „Зонта Интернешънъл", „Мисия Криле" и Сдружение „Самаряни".