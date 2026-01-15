Васил Терзиев: Аз ще реша битката за софийския боклук

Проблем с боклука няма в 19 от общо 24 района, посочи кметът на София

През последните седмици се изговори много по темата за боклука, но аз имам едно кратко послание: "Ще се справим с кризата с боклука". Има проблеми в 4-5 района на София. В останалите 19 района - няма. Положихме доста усилия това да се случи, за да може и в тези райони, в които нещата не са наред, да успеем да ги оправим в следващите седмици. Това заяви кметът на София Васил Терзиев преди началото на сесията на СОС, на която ще бъде изслушан от общинските съветници по темата.

Той уточни, че за "Люлин" и "Красно село" за "пореден път" има уверение от изпълнителния директор на общинското дружество "Софекострой", че до края на месеца ситуацията там ще се нормализира - ще има редовно сметоизвозване и с едрогабаритния отпадък ще бъде решен проблемът. Увеличавал се капацитета на дружеството откъм хора и техника.

Същите усилия се полагали и за районите "Слатина" и "Подуяне" - там се увеличавала техниката на Столичното предприятие за третиране на отпадъци на завода за третиране на отпадъци, "за да може ден по ден да става по-добре". Терзиев отново повтори, че проблем с боклука няма в 19 от общо 24 софийски района.

"Картината, която обаче се представя е малко по-различна. Аз не казвам, че няма проблеми, но се води една съвсем различна кампания, която няма нищо общо нито с реалното състояние на боклука, нито с нашите усилия да го оправим", отсече Терзиев. Той напомни, че идват избори.

"Темата ще бъде силно политизирана и София ще се използва като инструмент за национална кампания на всички. И аз искрено се надявам държавата да не бъде в ролята, в която беше по време на транспортната криза и да реши да дава помощ без да й бъде искана. Когато говорим за ролята на държавата, ние искаме държавата да си изпълнява съвестно задълженията", заяви Терзиев и посочи, че става дума за редовното плащане на средствата за инфраструктурни проекти, за подкрепа в борбата с незаконните сметища, внедряване на депозитна система, да се разреши общините да бъдат оползотворяващи организации, да получават продуктови такси и да се промени системата на рециклирането.

"За тези неща имаме нужда от държавата. Нямаме нужда от държавата да прави помен с чужда пита. Защото тя "добре" се намеси с транспорта и сега ще трябва всички да мислим как да се справим с последствията от тази мечешка услуга, защото е много лесно да се правят решения на парче за днес, без да се мисли за дългосрочните последици. В случая с боклука имаме политически казуси и теми, но по-голямата тема е какво правим с хората, които са свикнали никога да не им се казва: "Не". Това ни е голямата битка - че понякога трябва да казваме: "Не" и да отстояваме тези правила, защото сме избрани точно за това. Да защитаваме по най-добрият начин публичният ресурс. И тук става дума за едни 400 милиона отгоре. Разликата между 1 милиард и 600 млн. лв., което можем да постигнем с правилно управление на това как и кога ще стигнем до дългосрочните договори за почистване. Това е голямата битка. И се надявам да я изнесем докрай с колективни усилия", заяви кметът на София.

И благодари на всички, които "разбират важността" на тази битка и "не политизират излишно". И отново бе категоричен: "Битката със софийския боклук аз ще я оправя".

"Битката с политическия боклук, с боклука в политическата система, е нещо, което няма да оправим за няколко месеца и там ще има още много работа на цялото общество, за да променим нравите, за да променим начина, по който работи тази система за всички нас и се надявам всеки един да разбира своята роля. И в тази битка, и в другата битка, която е по-локална и по-софийска, но също толкова важна - да ползваме цветните контейнери, да изхвърляме разделно, защото това е битка за нашия джоб - на всеки един софиянец. Това не е битката на кмета, това е битката на всеки един гражданин, едно да е по-чисто около нас и две - да ни е по-евтино", обясни Терзиев.

Той отново подчерта, че тази година няма да има увеличение на такса смет за софиянци, а "целта е да няма такова и за 2027 г.", на за да се случи това "ни е необходима подкрепата на всеки един софиянец". И призова кризата да се използва, "за да го тренираме този мускул, да изхвърляме разделно и да се погрижим за сметките, които ще плащаме нататък".

В следващите седмици щяло да бъде представено приложение, което ще показва състоянието на всеки контейнер в града, кога е чистен как изглежда, "за да може да спрем злоупотребата със снимки, които се свалят от сайтове на Световната здравна организация, генерирани с изкуствен интелект и от друго време и място".