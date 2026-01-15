ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Президентът дава третия мандат на АПС на Ахмед Доган утре

Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов от АПС на консултациите при президента преди връчването на мандатите Снимка: Румяна Тонева

Президентът Румен Радев дава третия мандат на Алианса за права и свободи на Ахмед Доган. Те са поканени в 10 ч утре на "Дондуков" 2. Третият мандат се дава на партия по избор на държавния глава.

Досега Радев е давал третия мандат само на БСП и на ИТН. Процедурата по връчването на мандатите започна в понеделник с ГЕРБ, които изненадващо пратиха премиера в оставка Росен Желязков, който го получи и върна веднага. Вчера в президентството се явиха за втория мандат и ПП-ДБ, получи го бившата правосъдна министърка Надежда Йорданова, която също веднага му върна празната папка.

Досега Ахмед Доган като лидер на ДПС е единственият в новата ни история, който е успявал да състави правителство с третия мандат.

Това са кабинетите на Любен Беров (1992г. - 1994г.) и на Сергей Станишев (2005 г. - 2009 г.).

Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов от АПС на консултациите при президента преди връчването на мандатите

