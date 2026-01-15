МЕЧ: Всичко щеше да е по-приемливо за третия мандат от АПС

"Това е грешка на президента. Всичко друго щеше да е по-приемливо". Така лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира решението на държавния глава Румен Радев да даде третия мандат на Алианса за права и свободи. Той предположи, че може би Радев е търсил "най-безобиден субект".

Преди час от президентството съобщиха до медиите решението на Радев. АПС са поканени на "Дондуков" 2 утре в 10 ч.

"На Ахмед Доган и хората му не трябва да им се връчва нищо друго освен обвинителни актове. Това е мнението на МЕЧ. Те дори не са истинска партия, парламентарната им група е съставена от две партии, несъществуващи в действителността. Нямат и електорална тежест, най-вероятно няма да присъстват в следващия парламент. Това е лош знак, един от негативните символи на прехода да бъде натоварен с функции, които не трябва да му се следват. На такива като Доган не трябва да им се връчва мандат дори и да имат първи или втори резултат. Би било смелост на президента да не им дава мандат", посочи Василев. Обясни още, че "останките от тази партия" са "нанесли непоправими вреди" на държавата, както и че всичко друго "би било по-приемливо".

Василев припомни, че в началото АПС бяха част от управляващото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН.