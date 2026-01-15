ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия е под нарастващи заплахи от Русия, от екстр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22095262 www.24chasa.bg

МЕЧ: Всичко щеше да е по-приемливо за третия мандат от АПС

Весела Бачева

[email protected]

3256
Радостин Василев и МЕЧ Снимка: Юлиян Савчев

"Това е грешка на президента. Всичко друго щеше да е по-приемливо". Така лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира решението на държавния глава Румен Радев да даде третия мандат на Алианса за права и свободи. Той предположи, че може би Радев е търсил "най-безобиден субект".

Преди час от президентството съобщиха до медиите решението на Радев. АПС са поканени на "Дондуков" 2 утре в 10 ч.

"На Ахмед Доган и хората му не трябва да им се връчва нищо друго освен обвинителни актове. Това е мнението на МЕЧ. Те дори не са истинска партия, парламентарната им група е съставена от две партии, несъществуващи в действителността. Нямат и електорална тежест, най-вероятно няма да присъстват в следващия парламент. Това е лош знак, един от негативните символи на прехода да бъде натоварен с функции, които не трябва да му се следват. На такива като Доган не трябва да им се връчва мандат дори и да имат първи или втори резултат. Би било смелост на президента да не им дава мандат", посочи Василев. Обясни още, че "останките от тази партия" са "нанесли непоправими вреди" на държавата, както и че всичко друго "би било по-приемливо".

Василев припомни, че в началото АПС бяха част от управляващото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН.

Радостин Василев и МЕЧ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание