За седмица три пъти обират манастира в Белащица, игуменката и домакинката не смеят да замръкнат

Полицията все още не е открила извършителите, подозират местен жител

Три дръзки обира за седмица са извършени в манастира "Свети Георги" над Белащица. И трите пъти от хилядолетната обител са отмъкнати пари. Макар сумата да не е внушителна - общо около 500-600 лева, игуменката сестра Фотиния и домакинката Елена Димитрова замръкват и осъмват със страх.

Само двете обитават манастира и се грижат за него. Последните набези са им изкарали акъла. "Нямат страх от Бога. Може ли да посегнат на това свято място", коментират белащенци.

Първите два обира са извършени преди Нова година, а последният - след посрещането на 2026-а. И в трите случая кражбите са ставали през нощта. Според местни вероятно извършителят е един и същ. Подозренията са за местен наркозависим.

"Сигналът е подаден на 3 януари от игуменката и домакинката. Води се разследване срещу неизвестен извършител. Има образувано досъдебно производство. Но все още не е идентифициран извършителят. Подозренията действително са към местен наркозависим жител", обясниха за "24 часа" от полицията.