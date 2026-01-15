ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия е под нарастващи заплахи от Русия, от екстр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22095452 www.24chasa.bg

17-годишен счупил стъкло на хотелска врата при скандал в Самоков

1556
Полиция СНИМКА: Архив

17-годишен младеж счупи стъклопакет на хотелска врата в Самоков с обяснението, че е бил предизвикан от други непълнолетни.

Към 19.45 часа на 12 януари в полицията постъпил сигнал от дежурния администратор на хотел в Самоков за счупен стъклопакет на врата от първия етаж на аварийното стълбище.

Служители на Районното управление в Самоков са извършили оглед на местопроизшествието.

Установена е самоличността на непълнолетния извършител. В снетите му сведения 17-годишният младеж признал за стореното и обяснил, че в продължение на няколко дни настанени в хотела младежи предизвиквали него и приятелите му и им отправяли закани.

Установена е самоличността и на останалите непълнолетни, съпричастни към случая. Работата по пълното изясняване на всички факти и обстоятелства продължава.

По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание