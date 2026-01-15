5 г. затвор дадоха на Трайко, опитал да убие с нож млад мъж след скандал в село до Пловдив

Спорили на кого колата е по-бърза, сбили се и тогава извършителят намушкал 35-годишния Здравко Христев в гърба

5 години затвор при първоначален общ режим постанови Пловдивският окръжен съд на 25-годишния Трайко Георгиев. Той е обвинен в опит за умишлено убийство на Здравко Христев в пловдивското село Караджово. Осъден е да плати и разноските по делото, които са на обща стойност около 1800 евро.

На 11 май 2024 г. в Караджово се провел футболен турнир, в който участвали шест отбора. За победителя бил определен награден фонд от 300 лева.

35-годишният Здравко Христев бил организатор на събитието и участвал в тима победител. Трайко наблюдавал двубоя и подхвърлял обидни реплики към Христев. Той обаче не отвръщал, защото знаел, че Георгиев е конфликтен и често носил нож в себе си.

Вечерта играчите от отбора победител се събрали в центъра на Караджово да отпразнуват победата. Там бил и Трайко, който продължил да се заяжда със Здравко. Двамата спорели на кого колата е по-бърза. След поредната обидна реплика се сбили. По-младият мъж извадил сгъваем нож и пробол другия в гърба. Здравко бил откаран в болница, където го спасили.

"Съжалявам за стореното и се разкайвам. Моля за условно наказание, за да мога да съм до децата си", бяха единствените думи на Трайко в съдебната зала. Адвокатът му поиска условно наказание и обясни, че Трайко има две деца и очаква трето. "Не е правил опит да се крие и е съдействал на разследващите", пледира адвокат Лалка Минцева.

Според прокурорът Ангел Ангелов престъплението е извършено по хладнокръвен начин и след употреба на алкохол и затова поиска Трайко да бъде осъден на 12 години затвор.

Пред магистратите Георгиев призна вината си и присъдата бе редуцирана с една трета.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.