ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

HUAWEI FreeClip 2, създадени за носене цял ден, ве...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22095641 www.24chasa.bg

Хванаха 19-годишен да шофира със замъглени номера и стъкла в Левски

3380
Полиция СНИМКА: 24 часа

Спипаха 19-годишен младеж без книжка, карал кола със замъглени номера и стъкла в Левски, съобщиха от полицията.

Той е спрян за проверка на 12 януари на кръстовище между улиците „Александър Стамболийски" и „Васил Левски". Момчето не е представило свидетелството си за управление на моторно превозно средство. Установено е, че регистрационните номера са били облепени с фолио.

Извикан е младши автоконтрольор, който да вземе отношение по компетентност. След направена от него проверка е установено, че автомобилът е бил с допълнително затъмнени странични стъкла.

На водача е съставен акт - за не носене на шофьорска книжка, за манипулирането на регистрационния номер и за затъмнението на стъклата.

Съгласно Закона за движението по пътищата, водачите са длъжни да носят със себе си документите си за управление на МПС.

Те трябва да поддържат регистрационните номера на управляваните от тях превозни средства чисти и е абсолютно недопустимо тяхното закриване и манипулиране по какъвто и да е начин.

Освен това е забранено допълнителното затъмняване на стъклата на автомобилите.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание