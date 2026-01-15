Родители излязоха на протест заради напрежение в бургаско училище

Родители на ученици от Начално базово училище (НБУ) „Михаил Лъкатник" в Бургас организираха днес рано сутринта мълчалив протест пред сградата на учебното заведение, видя репортер на БТА.

Повод за недоволството е липсата на ефективни мерки от страна на ръководството за справяне с конфликтни ситуации в класната стая, свързани с прояви на физическа и вербална агресия от страна на ученик от втори клас с поведенчески проблеми, коментираха родителите пред присъстващите медии. Според протестиращите, поради нерешения казус, въпросната паралелка от втори клас е намаляла драстично, след като голяма част от учениците са били преместени от своите родители. Това е създало риск от разформироване на паралелката поради недостиг на минималния брой ученици, казаха още те.

"Аз лично съм пускала жалба до всички възможни инстанции и единственото, което получих досега, са обещания за свикване на комисия, но все още чакаме нещо да се случи", коментира пред БТА Екатерина Тасева, родител на дете от въпросния втори клас. Тя описа като проблемна и комуникацията с директорката по случая.

След настояване на медиите и с позволението на директора на РУО - Бургас Валентина Камалиева директорът на училището Зорница Колева се съгласи да отговори на въпросите на журналисти, след което обяви, че е готова да разговаря и с представители на протестиращите родители, тъй като ден по-рано, на 14 януари, е пристигнало официално становище и препоръки от институциите, които да обсъди с тях. На 16 януари Колева е организирала и междуинституционална среща, на която да бъдат обсъдени необходими мерки и план как да продължи работата с ученика с поведенчески проблеми.

"За нас са важни всички деца", заяви Колева. Тя обясни, че след първите сигнали за проблемната ситуация в класа е организирана обща подкрепа, която обаче не е била достатъчна, а и не се реализирала в пълен обем, тъй като детето дълго време е отсъствало по здравословни причини. "След това отправихме искане до регионален екип за подкрепа в процеса на приобщаващо образование. От там изготвиха становище и вече имаме план за допълнителна подкрепа. Държа да отбележа, че този вид подкрепа е нещо съвсем различно от общата подкрепа и в нея е предвидена високо интензивна работа с ученика, като той ще има 10 часа седмично с логопед и психолог. В същото време отделно ще се провеждат и часовете с помощник-учителя. Счита се, че интензивната работа с детето ще доведе до положителни резултати." Директорката обясни, че целта е ученикът да е непрекъснато в присъствието на възрастен. "Освен това за спокойствието на всички ученици, както и на техните родители, имаме уверението на майката на детето, че тя ще присъства в часовете на класа", допълни тя.

"Има натрупано напрежение в детето, както и в съучениците му. Опитваме се да помогнем на всички, защото всички деца са важни, но смятам, че едно дете трябва да има място в образователната институция", коментира Зорница Колева. Тя уточни още, че паралелката е с 11 ученика и до края на учебната година няма да бъде разформирована. "Това не е много рентабилно за бюджета на училището, но в крайна сметка за нас е важно да няма нито един ученик, който да изместим", каза Колева.

По думите ѝ в края на октомври 2025 г. е била организирана междуинституционална среща, на която е било взето решение за поставяне на камера в класната стая. Тя е била монтирана през ноември и се активира само при движение и е без звук, като достъп до кадрите имат само директорът и административната поддръжка, уточни Колева.

Родителите обявиха, че на 14 януари в училището е идвала полиция по сигнал, но на въпрос на БТА за причината за посещението директорът отказа да отговори и обясни, че за случая са информирани всички родители и институции, които имат отношение.

За ситуацията в училището са информирани Министерството на образованието и науката, РУО – Бургас, Община Бургас, Агенцията за закрила на детето и националният омбудсман, коментираха родители по време на събирането.