АПС нямат решение какво ще правят с третия мандат, май ще го задържат

АПС още нямат решение какво ще правят с третия мандат, но вероятно няма да го върнат веднага. Това стана ясно от краткият им коментар в парламента след новината, че президентът Румен Радев е избрал да връчи третата папка именно на тях.

Предстои заседание на парламентарната група със структурите на партията. Кога - дали ще е днес, или след като получат мандата утре, те не казаха.

"Приемаме връчването на третия мандат на нашата парламентарна група като чувствителна оценка за нашите последователни усилия в рамките на 51-ото народно събрание за устояване на принципите на демокрацията, държавността, институционалното единство и силата на държавата. Видяхме, че това е оценено, за което благодаря", каза шефът на групата Хайри Садъков.

АПС са поканени на "Дондуков" 2 в 10 часа утре. Мандатът трябва да бъде получен от номинацията им за премиер. Той или ще върне веднага папката, или ще започне преговори с останалите партии за формиране на евентуално ново правителство. Ако не успеят да формират ново правителство, което изглежда доста вероятно, президентът започва процеса по търсене на служебен премиер, а той - на министри, ще бъде насрочена и датата на следващите избори.