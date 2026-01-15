Лечението на Любо Пенев ще продължи в България

Легендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев ще бъде прехвърлен скоро в София, където да продължи лечението му. Той вече трети месец е в германска клиника в Дрезден заради злокачествен тумор на бъбрека. Пенев беше подложен на масирана имунотерапия, която засега протича добре, а самият той понася стабилно.

Отскоро софийска клиника е започнала да прилага същото лечение, на което Пенев е подложен в Германия. Заради това се очаква Любо да продължи лечението си у нас.

"Има две добри новини за Любо Пенев. Едната е, че до момента той се справя с имунотерапията. Другата е, че ще бъде върнат в София. Има един важен въпрос, който трябва да бъде разрешен в следващите дни - да се намери начин как Любо да бъде транспортиран в България. За целта трябва да се използва частен или медицински самолет", казват близки до Пенев.