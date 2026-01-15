ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама се сбиха в автосервиз в Кърджали

Юмрук СНИМКА: Архив

Мъже се сбиха в автосервиз в Кърджали, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 14 януари. Скандал е станал между мъж на 46 години и 64-годишен мъж.

По-младият е нанесъл удари в главата и тялото на опонента си. Извършителят е задържан.

При друг случай - 55-годишен мъ же арестуван за отправени заплахи към бившата си съпруга.

Мъжът е проявил агресия към 49-годишната жена и я заплашил със саморазправа. На пострадалата са разяснени правата по Закона за защита от домашно насилие и са попълнени документи за внасяне в съда за издаване на заповед за защита.

