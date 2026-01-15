Нов опит: Пак свикват правната комисия за изборните промени

След като вчерашното заседание на правната комисия в парламента бе отменено заради продължителната работа на депутатите, днес народните представители ще направят нов опит да се съберат.

Дневният ред отново предвижда разглеждане на промени в Изборния кодекс. На второ четене в момента са 5 законопроекта, които бяха приети още в началото на 2025 г., има и нов текст от ПП-ДБ като основният спор е за яснотата по машинния вот.

Снощи ПП-ДБ проведоха и протест, в който се обявиха срещу намерението на управляващото мнозинство да въведе нова сканираща техника. И се заканиха да съберат още повече хора, за да попречат на изборните манипулации.