Утре се решава бъдещето на комисията за фондациите на Сорос в България

Предложено е тя да бъде закрита без да е провела нито едно заседание

Парламентът закри временната комисия за разследване на фондациите на Джордж Сорос без тя да е имала нито едно заседание. Предложението е на ГЕРБ и подписано първо лично от Бойко Борисов.

Комисията беше създадена на 5 ноември. Единственият опит за заседание беше на 2 декември, но тогава не събра кворум, понеже представителите на мнозинството не дойдоха. Създадена беше по дълго настояване на "ДПС - Ново начало".

"Считаме, че комисията излиза извън компетентността на Народното събрание. Народните представители нямат правно основание да разследват

частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган. Неправителствените организации в България подават годишни отчети за своята дейност и своите дарители и финансови приходоизточници и информация за това може да се намери в Търговски регистър, НАП, интернет страниците на международни институции и др. Не на последно място временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици", гласят мотивите на ГЕРБ за закриването на комисията.

"Не става въпрос за разследване на гражданското общество и неговата дейност, а на мрежа на влияние, състояща се не само от неправителствени организации, а и от политически партии, медии и журналисти, гнезда, зависимости и влияние в българското висше образование. Тази мрежа на влияние, благодарение на президента Доналд Тръмп и екипа му започна да бъде разобличавана в зародиш - целите ѝ и връзките ѝ по света. Той, а не ние, каза, че тя има връзка с бунтове и опити за крадене на избори и манипулиране на машини", каза Йордан Цонев от ДПС.

След дълъг дебат, основно провокиран от "Възраждане" и ДПС - НН до гласуване така и не се стигна - депутатите изчерпиха работното си време. Така бъдещето на комисията ще бъде решено с вот утре преди парламентарния контрол.