Информационно обслужване: Нямаме отношение към машините за гласуване

Информационно обслужване няма никакво отношение към осигуряването на различните възможности за гласуване на българските граждани. Това заявиха в своя позиция от Информационно обслужване. Тя е във връзка с изявления на председателя на ПП „Възраждане" Костадин Костадинов.

Ето какво гласи цялата им позиция:

Във връзка с публични изявления на председателя на ПП „Възраждане" Костадин Костадинов, касаещи ролята на Информационно обслужване в изборния процес, уточняваме следното:

Информационно обслужване няма никакво отношение към осигуряването на различните възможности за гласуване на българските граждани, което е задължение на Народното събрание. Категорично заявяваме, че не са предприемани никакви действия по закупуване на машини за гласуване, сканиращи устройства или каквато и да било друга техника, свързана с изборния процес.

В заключение припомняме, че от 2003 г. досега Информационно обслужване е участвало в компютърната обработка на всички 99 парламентарни, местни, президентски избори и национални референдуми, и до този момент няма нито една забележка или възражение по работата на компанията.