"Спаси София" свали доверието си от кмета на "Изгрев" заради скандална сделка

"Спаси София" сваля доверието си от кмета на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев. Причината е негов доклад, с който се предлага четири апетитни общински имота да бъдат продадени срещу ангажимент да се изгради нова сграда на районното кметство. Сделката обаче не предвижда реално плащане на заложената начална цена на конкурса от 7 млн. лв. Въпреки отрицателното становище на зам.-кмета по финанси Георги Клисурски СОС гласува предложението на д-р Георгиев на последната сесия за 2025 г. Кметът на столицата Васил Терзиев обаче върна решението за ново разглеждане в СОС, което предстои да се случи по-късно днес.

Според лидера на "Спаси София" Борис Бонев с този доклад д-р Георгиев е "преминал червена линия", а ако подобна сделка се реализира "общината ще загуби поне 10 млн. лв.". Бонев призна, че е направил всякакви опити да спре районния кмет и това предложение да не бъде внасяно или поне да бъде коригирано в защита на обществения интерес. Те обаче се оказали неуспешни. Затова партията "от днес се разграничава от действията му" и занапред ще подкрепя само негови предложения, които са в интерес на гражданите на района.

Бонев напомни, че за първия му мандат д-р Георгиев е бил издигнат от БСП, но поради несъгласие с партийната позиция срещу машинното гласуване, е бил изгонен. "Спаси София" го подкрепила за втори мандат заради доброто му управление на района през първия. Той обаче не е бил член на "Спаси София".