Пазарджиклия, набил кондуктор на БДЖ в Пловдив, изчезна преди делото

Никола Михайлов

Пострадалият служител на БДЖ в съдебната зала. Снимка: Никола Михайлов

Нападнал го на Централна гара в Града на тепетата

Делото срещу 35-годишния Антон Колчаков от Пазарджик, обвинен в причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди на кондуктора от БДЖ Харутюн Шишманян в Пловдив, тръгна без него. Мъжът не се появи за разпоредителното заседание в Районния съд, а служебният му защитник заяви, че няма връзка с него, макар да са обсъждали варианта за сключване на споразумение с прокуратурата. 

Тъй като Колчаков не е обвинен в тежко умишлено престъпление, участието му в процеса не е задължително и съдия Панайот Велчев даде ход на процеса по общия ред. Подсъдимият и свидетелите ще бъдат призовани за 11 февруари. 

Леката телесна повреда на Харутюн Шишманян е нанесена на 21 август м.г. при изпълнение на служебните му задължения. Причинени му били драскотина и кръвонасядане в областта на слепоочието. 61-годишният мъж е бил нападнат на територията на Централна гара от криминално проявения пазарджиклия. През 2015 г. Антон Колчаков е бил глобен с 1000 лв. за притежание на минимални количества марихуана и амфетамин. През 2019-а пък получил условна присъда. 

