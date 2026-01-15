Засякоха БМВ да изпреварва със 117 км/ч в село до Хисаря, взимат книжката на шофьора му

Още не е установена самоличността му

Камера тип "тринога" на полицаите от Хисаря е заснела БМВ да изпреварва със 117 км/ч в населено място, съобщават от МВР.

Грубото нарушение станало в село Паничери, а водачът все още не е установен. Предстои служителите на реда да разберат кой е извършителя, за да му връчат наказателно постановление. То предвижда спиране от движение на моторното превозно средство, както и глоба в размер на 850 лева и лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца.

От МВР съобщават, че през изминалото денонощие служители от "Пътна полиция" са констатирали 543 нарушения, за които са съставени 89 актове и фишове. Със стационарни и мобилни камери за контрол на скоростта са били засечени 454 автомобила, а проверките на водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са 80. Били са задържани двама мъже, седнали зад волана пияни с над 1,2 промила и един, чиято проба с драг чек отчела положителен резултат.

По случаите са започнати бързи производства в Шесто Районно и полицейските подразделения в Хисаря и Раковски.