Пенчо Милков удостои с почетна значка „Русе" дългогодишния музикален педагог Мария Плачкова

Кметът Пенчо Милков удостои Мария Плачкова – старши учител по музика в детските градини „Синчец" и „Звездица", с почетна значка „Русе" за изключителен и дългогодишен принос към предучилищното образование и музикалното възпитание на децата. Отличието беше връчено по предложение на Десислава Йорданова, директор на ДГ „Синчец", Райна Великова, директор на ДГ „Звездица" и Цветанка Ганчева, пенсиониран директор на ДГ „Синчец". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На церемонията присъстваха заместник-кметът Енчо Енчев, директорът на общинската дирекция „Образование и култура" Цветослав Димитров, началникът на отдел „Образование" Сашо Щерев, началникът на Регионалното управление на образованието – Русе д-р Росица Георгиева, кметските наместници Светлин Савов и Божидар Йотов, както и колеги и приятели на Мария Плачкова.

Кметът Пенчо Милков акцентира върху дълбокото значение на учителския труд като основа за духовното и културното израстване на децата още в най-ранна възраст. „С това отличие отдаваме признание на една дългогодишна и последователна педагогическа мисия, в която професионализмът върви ръка за ръка с човешката отдаденост. Мария Плачкова е учител, който не просто преподава, а възпитава чрез личен пример, търпение и искрена любов към децата и към музиката", подчерта кметът. Той посочи, че чрез своята работа тя е успяла да превърне музикалното обучение в преживяване, което изгражда чувствителност, дисциплина и уважение към изкуството. „В лицето на Мария Плачкова Русе има учител, който с постоянство и морал оставя трайна следа в живота на стотици семейства. Това е онзи тих, но изключително ценен принос, който не се измерва само с години труд, а с влиянието, което остава дълго след края на професионалния път", заяви още Пенчо Милков.

Зам.-кметът Енчо Енчев допълни, че подобни отличия са израз на признателността на местната общност към педагозите, които с ежедневната си работа изграждат културната среда на града и утвърждават ценности у подрастващите. „Музиката е език, който остава дълго след детството, а когато е поднесена с внимание и обич, тя изгражда устойчив вътрешен свят. С труда си Мария Плачкова даде на поколения русенски деца именно това богатство – усещане за хармония, увереност и принадлежност", посочи Енчев.

Началникът на Регионалното управление на образованието – Русе Росица Георгиева акцентира върху значението на подобни примери за цялата образователна система. „Любов, грижа и себеотдаване – това може да го направи само един учител. Благодаря на г-жа Плачкова за педагогическата любов и за радостта в детските очи. Чрез музиката тя остави следа в предучилищното образование и в сърцата на всеки един от нейните възпитаници. За мен това е най-важната инвестиция, защото тя повежда крехката ръка и малкото сърце по пътя на знанието, дава му увереност, че от него зависи всичко", подчерта д-р Георгиева, като благодари на Мария Плачкова и за това, че учи родителите да вярват в децата си и да ги подкрепят.

От името на ръководствата на ДГ „Синчец" и ДГ „Звездица" беше изразена признателност за високия професионализъм, моралните качества и неизчерпаемата грижа, които Мария Плачкова проявява към децата през цялата си кариера. Директорите подчертаха, че нейният принос е съществен за утвърждаването на музикалното възпитание като важна част от предучилищното образование и за създаването на трайна културна среда в детските градини.

Мария Плачкова изрази благодарност за оказаното признание и за вниманието към нейния дългогодишен професионален път. „Приемам това отличие с дълбока признателност и като оценка не само за моя труд, но и за доверието, което през годините ми оказваха децата, родителите и колегите. За мен музиката винаги е била път към вътрешния свят на децата и възможност да ги насърчаваме към хармония, самоувереност и уважение към изкуството и другия човек", сподели тя.

В продължение на над 45 години професионална дейност Мария Плачкова обучава стотици деца, част от които продължават образованието си в специализирани музикални училища и академии. През годините тя последователно прилага разнообразни методически подходи, насърчава творческото мислене и музикалното развитие и активно участва в организирането на концерти, конкурси и празнични прояви, които обогатяват културния живот на детските заведения и общината.