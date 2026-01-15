Димитър Шалъфов: Подготвяме сигнал до прокуратурата за замяната на общински имот в „Младост“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подготвяме сигнал до прокуратурата, която да разследва има ли нередности при изготвянето на оценка на доклада, с който Столичният общински съвет (СОС) одобри замяната на общински имот в район "Младост", кв. "Полигона", срещу имот - частна собственост на търговско дружество. Това каза пред журналисти в Столичния общински съвет (СОС) независимият общински съветник Димитър Шалъфов.

Той отбеляза още, че кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин е подал жалба до Административния съд-София във връзка с решението, съобщава БТА.