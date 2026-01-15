Антон Бранков се закле като общински съветник в Столичния общински съвет

Антон Бранков от листата на „Възраждане“ подписа клетвения лист и прочете клетва, с което потвърди встъпването си в длъжност като общински съветник в Столичния общински съвет (СОС), съобщи БТА.

Той влиза на мястото на Иван Алексиев от листата на „Възраждане“, чиито правомощия бяха прекратени предсрочно с решение на Общинската избирателна комисия от 15 декември по сигнал от Антон Бранков, в качеството му на заинтересовано лице, като следващ в листата кандидат за общински съветник от листата на партия „Възраждане“. Иван Алексиев обжалва това решение на ОИК пред Софийския административен съд, но окончателно решение все още не е излязло.

По време на полагането на клетвата общински съветници от групата на „Спаси София“ и част от съветниците от „Продължаваме промяната – Демократична България“ излязоха в знак на несъгласие.

Докато не влезе в сила окончателно съдебно решение по делото срещу общинския съветник Иван Алексиев, той няма правомощия и не могат да бъдат дадени такива на следващия по ред общински съветник – тоест на Антон Бранков, каза Христо Копаранов от „Спаси София“. Категорични сме, че няма възникнали правомощия и няма основание Бранков да се закълне. Трябваше клетвата да се отложи до влизане в сила на решението, както предвижда законът, коментира още Копаранов. Той смята, че е притеснително, че все пак точката е влязла в дневния ред.

Председателят на СОС Цветомир Петров заяви, че е длъжен да представи пред СОС, че има решение на Административния съд, което е влязло в сила, и общинският съветник може да положи клетва. Петров обясни, че именно по тази причина е допуснал в дневния ред полагането на клетва на новия общински съветник. „Не съм човек, който взима еднолични решения“, каза той.

Независимият общински съветник Димитър Шалъфов също заяви, че гласуването противоречи на закона и на съдебната практика, с което се създава прецедент. Според него полагането на клетва поставя целия общински съвет под риск, защото всички решения, в които Бранков участва, могат да бъдат обявени за невалидни. Според Шалъфов председателят на СОС Цветомир Петров демонстрира „арогантно и дори дебелашко поведение“ към общинските съветници. „С това си действие категорично показвате, че е време да си ходите като временен председател на СОС“, заяви още Шалъфов.

Според Росица Николова от „Спаси София“ ОИК на заседанието си на 15 декември е взела незаконно решение, при което е подменен вотът на членове на партия „Възраждане“, които са гласували „против“, но в протокола е отбелязано „за“. Все още има съдебна процедура, която да изясни това обстоятелство и да определи доколко отстраняването на Иван Алексиев и влизането на следващия общински съветник е законно, каза още Николова. Според нея клетвата поставя под риск решенията на СОС, докато съдът не се произнесе.

Независимият общински съветник Ваня Григорова заяви, че се е случила подмяна на волята на софиянци. Тя попита каква е "цената" на един общински съветник. „Вие не сте тук, за да се договаряте и да се продавате, а за да работите в интерес на софиянци и да спазвате закона“, обърна се тя към общинските съветници. Тя допълни, че някои от тях спомагат за прокарването на решение на ОИК, което е подправено, защото човекът е гласувал „против“, а е преброен, че гласува „за“. Григорова попита още защо очевидна подмяна на гласа на член на ОИК се толерира от общинските съветници.