Асен Василев за мандата на АПС: Ясен сигнал на президента срещу Делян Пеевски

ПП-ДБ ще настоява "да има драстично намаление на броя министерства"

Това е много силен и ясен сигнал от президента срещу Делян Пеевски и "Новото начало".

С тези думи лидерът на "Промяната" Асен Василев коментира решението на държавния глава Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на АПС. Той коментира и удължителния закон за бюджета, в който е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация. Данните са за 5,2% инфлация, измерена по местния, българския индекс. "За съжаление това е доста високо, два пъти по-високо, отколкото аз оставих като финансов министър, тръгвайки си април 2024 година, когато беше 2,3%", изтъкна се той.

Според него инфлацията се дължи на повишаването на цените на електроенергията за бита, на водата, на произведените в България стоки и услуги, които са се вдигнали значително.

