МОСВ призовава за по-добро прилагане на закона срещу отравянето на птици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ключова пречка за предотвратяване на незаконната употреба на отровни примамки е неефективното прилагане на закона, често свързано с минимално разследване на инцидентите и прекратяване на досъдебните производства. Липсата на ефективно прилагане намалява възпиращия ефект на закона.

Това се казва в позиция на екоминистерството по повод на откритите мъртви лешояди на 11 януари в региона на Котленския Балкан - пореден случай на отравяне на защитени и застрашени видове птици, включени в Червената книга на България.

Престъпленията срещу дивата природа са на едно от последните места в дневния ред на борбата с престъпността – те обикновено получават нисък приоритет от правоприлагащите органи и липсва обществен импулс за издигането им нагоре в дневния ред.

Това може да се подобри чрез по-добро прилагане на закона, ефективни санкции и повишена осведоменост. За да се избегне създаването на климат на безнаказаност за тези, които извършват незаконна дейност с отровни примамки, е необходимо постигането на успешни наказателни преследвания.

Както при всички престъпления срещу дивата природа, броят на регистрираните инциденти е само върхът на айсберга.

Отравяния, при които няма маркирани със сателитни предаватели птици, могат изобщо да не стигнат до обществеността. Това може да включва десетки хищни птици, които са убивани незаконно - видове под законова защита.

За да стане възможно прекратяването на поредицата инциденти с използване на отрови в страната, наказанието трябва да съответства на престъплението.

До момента в България няма нито един случай на осъждане на заподозряно лице, базирано на съответното фактическо обвинение.

Това изисква смяна на подхода при разследването и воля на правоприлагащите органи да доведат до успешен край всеки подобен случай.