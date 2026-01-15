Огромен гейзер бликна във варненския кв. "Бриз" при строеж на частна фирма (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гейзер, висок колкото жилищен блок, е изригнал във квартал "Бриз" във Варна, става ясно от публикации в социалните мрежи.

Заради инцидента по близките улици са се образували наводнения.

Екип на „ВиК – Варна" работи на място по отстраняване на повредата.

По информация на дружеството аварията е причинена при извършване на строителни дейности от частна фирма, в резултат на което е засегнат магистрален водопровод, съобщават от пресцентъра на общината.

До приключване на аварийните ремонтни дейности водоподаването в част от кв. „Бриз" и местностите „Изгрев", „Сотира", Акчелар" и „Св. Никола", е временно преустановено, съобщават от дружеството.