Теменужка Петкова: Ще индексираме зааплатите с 5%

След 20 сигнала за 2 седмици: Даниел Панов иска нова незабавна проверка на цапащ завод

Димът, който изпуска нощем заводът

Кметът Панов изиска от Министерството на околната среда
нова незабавна проверка на площадката на завода за дървесни плоскости във Велико Търново.
Тази сутрин Даниел Панов е уведомил Министерството на околната среда и водите за продължаващите сигнали от граждани за задимяване и остри миризми, които се усещат в кварталите на Велико Търново.
Кметът е настоял министерството да извърши нова незабавна проверка на производствената площадка на „Кроношпан".
Само за две седмици в приложението "Гражданите на Велико Търново" има постъпили над 20 сигнала за миризми и задимяване, всички са насочени към контролния орган - РИОСВ.
„Очаквам от Министерството на околната среда и водите своевременна информация както за резултатите от проверката, така и за мерките, които ще се вземат", коментира Даниел Панов.

Преди ден община Велико Търново пусна онлайн анкета къде да бъдат новите станции за измерване на качеството на въздуха в града. Те ще бъдат сертифицирани от Изпълнителната агенция по околна среда - така, както изисква нормативната уредба.

Общественото мнение за местата на станциите е от много важно значение.
Допитването ще е отворено до края на месеца, а резултатите и избраните от гражданите локации ще бъдат консултирани с Изпълнителната агенция по околна среда за определяне на най-адекватните позиции на новите станции.

Димът, който изпуска нощем заводът

