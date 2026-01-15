Възобновяват делото срещу Къро за убийството на Любо Полицая

Процесът стартира, макар подсъдимите да се жалват за нарушени права

Боян Табаков и Кристиан Илиев твърдят, че не са им позволили да дадат досъдебни показания

Възобновяват делото срещу Красимир Каменов-Къро за поръчковото убийство на Любомир Иванов, по-известен като Любо Полицая, по което за килъри са погнати Боян Табаков и Кристиан Илиев. Това научи "България Днес".

Апелативният съд в София разпореди делото да се гледа, макар че Софийският градски съд го прекрати, защото двамата обвиняеми твърдят, че са им нарушени правата - не им дали възможност да дадат показания по време на досъдебното производство. Кристиан Илиев се оплака от това по време на последното заседание, а Боян Табаков наблегна на факта, че е държал да бъде разпитан, но това не му е било позволено. Според него и адвоката му това е нарушило правата му и пречи на адекватната му защита.

Тогава Софийският градски съд с председател Мила Лазарова разпореди делото да бъде прекратено и да бъде върнато в етап на разследване, докато не бъдат изчистени тези нарушения. Това бе протестирано от прокуратурата и стигна до Апелативния съд в София, а магистратите от въззивната инстанция се оказаха на напълно различно мнение.

Боян Табаков се вижда с Къро в Южна Африка, за да се разберат за убийството на ексченгето Снимка: Юлиян Савчев

Според апелативните съдии нещата не са точно такива, каквито ги представят спряганите за убийци на Любо Полицая. Оказа се, че Табаков е поискал да бъде разпитан за пореден път, когато разследването вече е било почти приключило. Даже е било напълно приключило, просто е оставало да бъдат предявени материалите на обвиняемите, защитниците им и на близките на Любо Полицая, които участват в процеса като частни обвинители. Табаков, който твърди, че са му потъпкани правата, неколкократно е давал обяснения по време на самото разследването, но те били частични. Когато искал да даде пълни обяснения, му отказали, защото разследването било приключило. Подобен е и случаят с Илиев, който също е могъл да каже всичко, което е искал, пред ченгетата.

Прокурорът е категоричен, че няма никакво нарушаване на правата им, и счита, че претенциите на Табаков и Илиев са шиканиране с цел бавене на процеса. Делото се тътрузи вече над 2 години, а дори не е започнало по същество.

Държавният обвинител счита също така, че решението на Софийския градски съд, с което бе прекратено делото, е напълно необосновано, защото съдът не е отчел предходните разпити на обвиняемите. Очевидно така смятат и магистратите от Апелативния съд в София, които са категорични, че правата на Табаков и Илиев не са съществено нарушени, а само частично, което не е пречка за процеса. Според тях има предостатъчно време да бъде разпитан Табаков, както и Илиев, и по време на самия процес, но за тази цел той трябва все пак да стартира.

Кристиан Илиев се смята, че е дръпнал спусъка Снимка: Юлиян Савчев

Решението на апелативните магистрати е окончателно и делото се очаква да тръгне в близките седмици. Дали ще има нови негодувания от адвокатите Лъчезар Таков и Любомир Таков, които бранят спряганите за поръчкови килъри, предстои да видим.

Припомняме, че Илиев и Табаков са обвинени в покушението на Любо Полицая, който бе показно ликвидиран на 25 март 2022 г. Бившият шеф на Криминална полиция бе разстрелян от колоездач, докато излиза от паркинг на жилищна сграда в столичния кв. "Лозенец". Стрелецът гърми по Иванов с два куршума в корема. Ексченгето умира в линейката на път за болницата. Малко след това са арестувани Илиев и Табаков, като не след дълго изплува името на Къро, като се оказа, че именно бившият висаджия, който бе ликвидиран в Кейптаун, Южна Африка, е поръчал покушението.

Сочените за килъри имат дълги кримидосиета. Те са задържани за хулиганство, дрога и други престъпления в миналото. В момента са на свобода, защото изтече срокът, в който могат да бъдат държани под стража. Дуото е под домашен арест от над година и половина.

От държавното обвинение миналата година казаха, че Къро има задочно обвинение за поръчителство на убийството на Любо Полицая.

Разследващите разполагат с доказателства, че месец преди убийството обвиненият в помагачество Боян Табаков е бил в Южна Африка и тогава с Къро са се разбрали как и кога да бъде ликвидирано ексченгето. Впоследствие той се е свързал с Кристиан Илиев, който е изпълнил поръчката. Всичко това към момента са твърдения на прокуратурата, а обвиняемите са категорични, че нямат нищо общо със случилото се.

Повече по темата четете тук.