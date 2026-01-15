Възобновяват делото срещу Къро за убийството на Любо Полицая

Процесът стартира, макар подсъдимите да се жалват за нарушени права
Боян Табаков и Кристиан Илиев твърдят, че не са им позволили да дадат досъдебни показания
Възобновяват делото срещу Красимир Каменов-Къро за поръчковото убийство на Любомир Иванов, по-известен като Любо Полицая, по което за килъри са погнати Боян Табаков и Кристиан Илиев. Това научи "България Днес".
Апелативният съд в София разпореди делото да се гледа, макар че Софийският градски съд го прекрати, защото двамата обвиняеми твърдят, че са им нарушени правата - не им дали възможност да дадат показания по време на досъдебното производство. Кристиан Илиев се оплака от това по време на последното заседание, а Боян Табаков наблегна на факта, че е държал да бъде разпитан, но това не му е било позволено. Според него и адвоката му това е нарушило правата му и пречи на адекватната му защита.
Тогава Софийският градски съд с председател Мила Лазарова разпореди делото да бъде прекратено и да бъде върнато в етап на разследване, докато не бъдат изчистени тези нарушения. Това бе протестирано от прокуратурата и стигна до Апелативния съд в София, а магистратите от въззивната инстанция се оказаха на напълно различно мнение.
Според апелативните съдии нещата не са точно такива, каквито ги представят спряганите за убийци на Любо Полицая. Оказа се, че Табаков е поискал да бъде разпитан за пореден път, когато разследването вече е било почти приключило. Даже е било напълно приключило, просто е оставало да бъдат предявени материалите на обвиняемите, защитниците им и на близките на Любо Полицая, които участват в процеса като частни обвинители. Табаков, който твърди, че са му потъпкани правата, неколкократно е давал обяснения по време на самото разследването, но те били частични. Когато искал да даде пълни обяснения, му отказали, защото разследването било приключило. Подобен е и случаят с Илиев, който също е могъл да каже всичко, което е искал, пред ченгетата.
Прокурорът е категоричен, че няма никакво нарушаване на правата им, и счита, че претенциите на Табаков и Илиев са шиканиране с цел бавене на процеса. Делото се тътрузи вече над 2 години, а дори не е започнало по същество.
Държавният обвинител счита също така, че решението на Софийския градски съд, с което бе прекратено делото, е напълно необосновано, защото съдът не е отчел предходните разпити на обвиняемите. Очевидно така смятат и магистратите от Апелативния съд в София, които са категорични, че правата на Табаков и Илиев не са съществено нарушени, а само частично, което не е пречка за процеса. Според тях има предостатъчно време да бъде разпитан Табаков, както и Илиев, и по време на самия процес, но за тази цел той трябва все пак да стартира.
Решението на апелативните магистрати е окончателно и делото се очаква да тръгне в близките седмици. Дали ще има нови негодувания от адвокатите Лъчезар Таков и Любомир Таков, които бранят спряганите за поръчкови килъри, предстои да видим.
Припомняме, че Илиев и Табаков са обвинени в покушението на Любо Полицая, който бе показно ликвидиран на 25 март 2022 г. Бившият шеф на Криминална полиция бе разстрелян от колоездач, докато излиза от паркинг на жилищна сграда в столичния кв. "Лозенец". Стрелецът гърми по Иванов с два куршума в корема. Ексченгето умира в линейката на път за болницата. Малко след това са арестувани Илиев и Табаков, като не след дълго изплува името на Къро, като се оказа, че именно бившият висаджия, който бе ликвидиран в Кейптаун, Южна Африка, е поръчал покушението.
Сочените за килъри имат дълги кримидосиета. Те са задържани за хулиганство, дрога и други престъпления в миналото. В момента са на свобода, защото изтече срокът, в който могат да бъдат държани под стража. Дуото е под домашен арест от над година и половина.
От държавното обвинение миналата година казаха, че Къро има задочно обвинение за поръчителство на убийството на Любо Полицая.
Разследващите разполагат с доказателства, че месец преди убийството обвиненият в помагачество Боян Табаков е бил в Южна Африка и тогава с Къро са се разбрали как и кога да бъде ликвидирано ексченгето. Впоследствие той се е свързал с Кристиан Илиев, който е изпълнил поръчката. Всичко това към момента са твърдения на прокуратурата, а обвиняемите са категорични, че нямат нищо общо със случилото се.
