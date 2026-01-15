Делян Пеевски за третия мандат: Горчиво

Лидерът на ДПС-НН е готов на вариант ако не се използват сканиращи устройства, изборите да са като до сега - машини-принтери и с хартия

Горчиво - с тази една дума лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат за съставяне на ново правителство на АПС.

Антикорупционната комисия трябва да бъде изцяло закрита, настоя той. "Да бъде тотално закрита тази бухалка. Видяхте срещите - кой къде се вижда пред нея. Този тумор трябва да бъде изрязан", категоричен е депутатът.

А минути преди началото на правната комисия, с която би трябвало да се разгледат потенциалните промени в Изборния кодекс Пеевски настоя "да се решат нещата".

"Ние сме казали да има сканиращи машини, американски, както се провеждат избори в Америка. Ако това се случи, да се види кои фирми ги произвеждат, за да може да наемем, или купим. Държавата, а не частни фирми като "Сиела". Видяхте ала-балата, те сами си я признаха", добави лидерът на ДПС-НН.

"Трябва да има техника, ако може да се случи да бъде записано, ако не, да е по сегашния начин гласуването - с машините като принтери, и с хартия. Нищо не трябва да се променя. Ако се въвежда нещо, то трябва да е с нещо по-добро - скенерите. Изборите няма да позволим да бъдат откраднати", подчерта Пеевски.

Според него обаче най-важната тема на деня била комисията "Сорос", която бе предложена за закриване, но до гласуване така и не се стигна заради края на работния ден и отказа на мнозинството да си го удължи до изчерпването на дневния ред. С вота щяло да се види кои са "соросоидите в парламента и кои са честните хора. докато тази тема не я изчистите, с Джордж Сорос, Алекс Сорос, Иво Прокопиев и всичките им производни, България винаги ще буксува и няма да може да върви напред", смята Пеевски.