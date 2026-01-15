Правната комисия отхвърли проекта за изцяло машинно гласуване на ПП-ДБ

Правната комисия отхвърли предложението на ПП-ДБ на следващите избори да се гласува изцяло машинно. Шестима от ПП-ДБ, АПС, МЕЧ и "Величие" гласуваха "за", имаше 7 гласа "против" (БСП, ИТН и ДПС), седем се въздържаха - ГЕРБ и "Възраждане".

"Възраждане" обясниха, че искат изцяло машинно гласуване, а в проекта на ПП-ДБ остава хартиената бюлетина в малките секции до 300 души. Затова и не подкрепили проекта.

Днес правната комисия гледа два проекта за промени в Изборния кодекс - първо кратък проект на ДБ за изцяло машинно гласуване на първо четене, а после общ законопроект на пет формации на второ четене с множество предложения, включително купуване на нови сканиращи броящи машини, въвеждане на преброителни центрове, намаляване на секциите за гласуване в чужбина. Заради втория проект снощи в центъра на София имаше и многохиляден протест, организиран от ПП-ДБ, с искане на честни избори и изцяло машинно гласуване. Заседанието първо трябваше да се проведе вчера, но пленарното заседание се проточи и правната комисия отпадна. Преместиха я обаче за днес и се радваше на жив интерес - дойдоха множество депутати, които не са членове на комисията, медии, представители на министерствата на електронното управление и външните работи, цялото ръководство и членове на ЦИК, членове на секционни комисии, обществения съвет към ЦИК, Висшия адвокатски съвет, "Правосъдие за всеки", Обединение за честни избори и други неправителствени организации и изборни експерти.

В началото на заседанието имаше опити за промяна на дневния ред. Първо Стою Стоев от ПП-ДБ опита да отложи втора точка с аргумента, че скоро предстоят избори и няма време за цялостно прекрояване на изборното законодателство. Затова той поиска в дневния ред да остане само първа точка с предложението на ДБ за връщането на изцяло машинното гласуване.

Трябва да се придържаме към промени, които са познати на обществото, има някакво доверие към тях, да не си правим експерименти с неща, които засега ги няма в правния мир, каза Стоев. Подкрепи го Петър Петров от "Възраждане", който припомни, че общия законопроект отлежава в деловодството от началото на 2025 г. МЕЧ поискаха същото.

От Висшия адвокатски съвет се включиха и обявиха, че не трябва да бъдат извършвани сериозни и радикални промени в изборното законодателство. При положение, че се стигна до предсрочни избори най-важното нещо е да има доверие в изборния процес. Без да влизаме в детайли и да казваме кой проект да бъде гледан и кой - не, искаме да чуете гласа на 14 хиляди български адвокати, каза адвокат Валя Гигова. Шефката на правната комисия Анна Александрова Снимка: Велислав Николов

Ние сме против сканиращите устройства на тази фаза, защото това е непозната технология и никой не знае за какво иде реч. Освен това българските граждани не могат да бъдат задължени да гласуват машинно, каза тя. Според нея най-добрия вариант е настоящият, при който хората могат да избират между машина и бюлетина.

Гласувани бяха и трите решения, но нито едното не мина. От "Възраждане" се усъмниха, че мнозинството може да опита да вкара още утре промените в кодекса в залата утре, за да ги приеме окончателно, и предложи друга хитрина - да се работи само до 17 часа. Това дори не беше подложено на гласуване.

Бранимир Балачев от ГЕРБ обясни, че на последните избори съотношението между гласували на хартия и машина е около 65:35, т.е. мнозинството от хората предпочитат традиционната бюлетина.

"Твърдението, че са прекалено много недействителните бюлетини, не е вярно, а е 3,5-4%, което не е малко. Длъжни сме това, което виждаме като негатив при гласуването с хартии и машини, да го отстраним", каза Балачев. Цялото ръководство на ЦИК, както и някои от редовите членове, дойдоха заседанието. На кадъра се поздравяват с депутатите от ИТН. Снимка: Велислав Николов

Всички проверки на ЦИК по разминавания са показали, че проблемът е в човешкия фактор, а не в машините. Машините, които вие предлагате и защитавате, отново ще отчитат със софтуер, каза Стоев. Думите му допълни Георги Хрисимиров от "Възраждане" с аргумента, че новите машини и софтуера към тях ще са под контрола на "Информационно обслужване", на което партията му няма доверие.

"При машините е много елементарно. Достатъчно е, програмистът да знае, че на тази флашка, като сложиш флашка с програма, може да генерираш каквото си искаш. Всеки трети може. Може да се манипулира. Няма програма по света, която да няма вход в нея, която програмистът да не може във всеки момент да направи. Игралните автомати са по-защитени от вашите машини, които опитвате да натрапвате", отговори Балачев.

Нататък депутатите дълго заспориха колко е сигурно машинното гласуване, кой въобще е наясно с трите софтуера на мишините, кой е техен собственик. Оказа се, че само двама депутати са ходили на трите удостоверявания на мишините - Божидар Божанов от ДБ и Ангел Славчев от "Възраждане". Това се потвърди и от председателката на ЦИК Камелия Нейкова. И двамата увериха, че устройствата са безопасни и не може да бъдат хакнати от недоброжелатели. Ивайло Мирчев от ДБ пък попита защо не се направи експеримент - ЦИК да предостави няколко машини и да се провери може ли някой да ги хакне. От там обаче обясниха, че не може да предоставят държавно имущество за трошене на хора, които не вярват на технологията.

Всички тези предварителни проверки и стандартизации отпадат за тези машини, които те искат да въведат. Изключително опасно е да въвеждаме неща, за които дори ние, народните представители, няма да можем да разберем какво представляват два месеца преди изборите, посочи Стоев.

Основни участници в дебата бяха защитниците на машинното гласуване: ПП-ДБ, "Възраждане" и МЕЧ, а от от защитниците на бюлетините и скенерите единствените, които участваха в дебата, бяха ГЕРБ и то само в лицето на Бранимир Балачев, който живо защитаваше хартиеното гласуване. Според него с бюлетините не се правят манипулации, само стават неволни грешки.

"Как може да си представите, че някой ще вземе химикалката и ще започне да драска върху бюлетините? Обяснявате го на хора, които имат поне по десет избора зад гърба си. Да, има някои недобросъвестни, които са опитвали да правят такова нещо, но там грешките в недействителните бюлетини не са от това, че са драскани втори път, а от пропуски - не пише за коя партия се гласува, че чавката е излязла извън квадратчето. Не е необходимо десет хиляди машини да се хакват и да има проблем с тях, достатъчни са 5-6 хиляди машини с избиратели по 1000 души. Приликата с игралните автомати е, че при тази машина тестването става, като на всеки трима души гласуват примерно за МЕЧ - така е направен софтуерът, че независимо какво излиза на бюлетината, е МЕЧ. И от 600 гласа, 200 излизат за МЕЧ, а останалите за другите партии. По същия начин се прави и с игралните автомати, но техния софтуер е по-защитен", обясни Балачев.

Проф. Юлиана Матеева от "Величие" обясни, че не е време да се променя изборното законодателство на прага на избори, но се обяви за 100% машинно гласуване дори и в малките секции. В проекта на ДБ се предлага машини да има само в секциите с над 300 избиратели, както беше и през 2021 г., когато можеше да се гласува само с машини. Тя обаче обеща подкрепа за проекта на ДБ. Засегна и една от темите, предложена в общия законопроект - "Величие" са против въвеждането на преброителни центрове.

ГЕРБ не сме концептуално против машинното гласуване, затова сме за смесено гласуване. Повечето хора предпочитат да гласуват на хартия. Ставал съм свидетел как много хора, включително и възрастни, нямат достатъчна дигитална грамотност, притесняват се. За съжаление, хората в днешно време не вярват на машините, включи се Георги Кръстев от ГЕРБ.

Дебатът по първия проект продължи близо три часа. После шефката на комисията Анна Александрова даде пет минути почивка, след което заседанието продължава с втория голям проект.