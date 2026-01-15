Арестуваха четирима с над 3 кг марихуана в Пловдив

Четирима пловдивчани се озоваха в ареста по време на специализирана операция за противодействие на разпространението, съхранението и употребата на наркотици. Тя е била проведена служители на Трето районно управление във вторник, съобщиха от полицията.

В хода на акцията бил спрян лек автомобил с 46-годишен водач и пътник на 39 г., който пренасял в раницата си буркан с марихуана. При претърсване на адреса на по-младия мъж са открити множество пликове с общо съдържание на повече от 2,6 килограма от наркотика. Още около 800 грама са иззети при паралелни действия в условията на неотложност в жилището на по-възрастния и неговата 39-годишна приятелка, както и в дома на друг пловдивчанин, на 37 г.

Като заподозрени за незаконното разпространение на марихуаната са задържани шофьорът и спътникът му, които имат предишни криминални регистрации и присъди за престъпления с наркотици. Срещу тях е образувано бързо производство. За едно денонощие в полицейския арест са били отведени и другите двама, заловени в рамките на акцията, като срещу тях се водят бързи производства. Документирането на случаите продължават под наблюдение на Окръжна и Районна прокуратура в Пловдив.